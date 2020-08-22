Üretim tesisine çevirdiği evde akrep yetiştiriyor
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Üretim tesisine çevirdiği evde akrep yetiştiriyor

Malatyalı girişimci Ferhat Alaca, iki yıl önce üretim tesisine dönüştürdüğü evde, fanuslar içerisinde yetiştirdiği 2 bin 500 akrepten ilaç sanayisi için sağım yapıyor.

Üretim tesisine çevirdiği evde akrep yetiştiriyor
22.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:13

Malatyalı girişimci Ferhat Alaca, iki yıl önce üretim tesisine dönüştürdüğü evde, fanuslar içerisinde yetiştirdiği 2 bin 500 akrepten ilaç sanayisi için sağım yapıyor.

Merkez Yeşilyurt ilçesinin Bostanbaşı Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Ferhat Alaca, okuduğu bilimsel yazılardan esinlenerek Türkiye'de nadir olarak yapılan ve ürkütücü bir iş olarak görülen akrep yetiştiriciliğine başlama kararı aldı.

"Kara akrep" (Androctonus Crassicauda) ile "Sarı akrep" (Leiurus abdullahbayrami) cinslerini yetiştirmek için yaklaşık 2 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin alan Alaca, akrepler için satın aldığı evde 100 metrekarelik tesis kurdu ve doğadan topladığı 300 akreple işe başladı.

Zaman içerisinde sayıları artarak 2 bin 500'e ulaşan akreplerin bakımını özenle yapan Alaca, dünyanın en tehlikeli ve ölümcül zehrine sahip akreplerini zaman zaman eline alıyor.

"Özel antibakteriyel toprak getirdik"

Ferhat Alaca, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini anlatarak, kendisi için ayrı bir yeri olan akreplerle ilgili sürekli araştırma yaptığını söyledi.

İlgisini çeken akreplerle girişimciliğe adım attığını anlatan Alaca, "Öncelikle hayvanlarla ilgili bilimsel yazılar okuyordum, araştırıyordum. Hayvanları seviyorum. Akreple ilgili bir bilimsel yazı dikkatimi çekti. Akrep diğer hayvanlara göre bana daha garip geldiği için biraz daha araştırma yaptım. Bilimsel yazılar konusunda biraz daha yoğunlaştım. İlk başta bu hayvanla alakalı olan izinleri almaya çalıştım ve hepsini aldım. İlk olarak 300 hayvanı beslemeye başlamıştık, şu an 2 bin 500 akrebimiz var." dedi.

Tesis ortamında hayvanlara özel bakım yapıldığına değinen Alaca, "Yurt dışından özel antibakteriyel toprak getirdik. Akrepler kaplara uyum sağladı. Üretime başladıktan sonra da yavrulamaya başladılar ve ürettiğimiz hayvanlar anaç boylara geldiler." dedi.

Alaca, yetiştirdiği akrepleri kendi tasarladıkları makine ile sağdıklarını ve elde ettikleri zehirlerin ilaç sanayisinde kullanıldığını anlatarak, şimdilerde ise bu zehirleri yurt dışına ihraç etmek için görüşme yaptıklarını belirtti.

Elindeki türlerin sayısını artırmayı hedeflediğini ifade eden Alaca, "Kovid-19 süreci milli ilacın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Akrep zehri çeşitli ilaçlarda kullanılıyor. Özellikle kanser ilaçlarında kullanılıyor. Ülkemizde de bunu değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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