Üreticilere yönelik 420,5 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
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Üreticilere yönelik 420,5 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlanacağını müjdeledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan üreticilere yönelik yapılacak destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Pakdemirli toplamda 420,5 milyon liralık ödemeye bugün başlanacağını söyledi.

Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

  • Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18 bin 787 üreticimize 57 milyon 892 bin 611 TL,
  • Çay budama tazminatı kapsamında 302 milyon 215 bin 668 TL,
  • Çay budama masrafı kapsamında 4 milyon 353 bin 78 TL,
  • Bitki Karantinası desteği kapsamında 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL,
  • AR-GE desteği kapsamında 48 projeye 8 milyon 26 bin TL,
  • Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.
Üreticilere yönelik 420,5 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
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