Üreticilere yönelik 420,5 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlanacağını müjdeledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan üreticilere yönelik yapılacak destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Pakdemirli toplamda 420,5 milyon liralık ödemeye bugün başlanacağını söyledi.

Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle: