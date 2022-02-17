Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi - Haberler
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Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi

Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen Kilis Belediyesi tarafından yürütülen Sebze Üreticileri Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında kurutmalık hijyen şekilde paketlenmesi için eğitim verildi.

Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen Kilis Belediyesi tarafından yürütülen Sebze Üreticileri Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında kurutmalık hijyen şekilde paketlenmesi için eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda Kilis Belediyesi Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği ile IOM desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, sebze ve meyvelerin doğru, hijyenik bir şekilde kurutma paketleme, depolama teknikleri ile hakkında çiftçilere eğitim verildi. Güneş Enerjili Kurutmalık Sebze Tesisinde kurutmalıkların nasıl hijyen bir şekilde kurutulacağı, paketleme, depolama teknikleri anlatıldı. Programa Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, yönetim kurulu üyeleri ile üreticiler katıldı. - KİLİS

Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi

Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Kilis Belediyesi, Kilis Merkez, Tarım, GÖÇ, Ekonomi, Haberler

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