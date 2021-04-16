Üreticiler pazar yasaklarına esneklik istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üreticiler pazar yasaklarına esneklik istiyor

Üreticiler pazar yasaklarına esneklik istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan tarım üreticileri, geçtiğimiz yıl sezon başında ilan edilen pandemi yasakları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bu yıl aynı sıkıntının yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan tarım üreticileri, geçtiğimiz yıl sezon başında ilan edilen pandemi yasakları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bu yıl aynı sıkıntının yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Ödemiş ilçesinde bakla ve bezelye üretimi ile uğraşan vatandaşlar, geçtiğimiz yıl mart ve nisan ayında yapılan hal ve pazar kısıtlamaları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bu yıl aynı sıkıntının yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Kaymakçı Mahallesi'nde bakla ve bezelye üretimi yapan Orhan Öztürk, 2020 yılında sokağa çıkma yasakları nedeniyle pazarların açılamadığını ve ürünlerini satamadıklarını söyledi. Üreticinin mağduriyetini gidermek için büyükşehirin devreye girdiğini; fakat bunun da bir çözüm olmadığını söyleyen Öztürk, "Biz üretici olarak üstümüze düşeni yerine getiriyoruz; fakat üretip pazara getirdiğimiz ürünlere alıcı bulamadığımız için ürün elimizde kaldı. Bu durum bizi mağdur etti" dedi.

Bakla ve bezelye alım satımı işiyle uğraşan Hali İbrahim Öztürk de, "Ürünün üretici ile buluşabilmesi için aradaki tedarikçileri de rahat çalışabilmesi ve pazarların açık kalması gerekir. Hal ve pazarlar kapalı olursa, üretici ile tüketici buluşamaz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri alım yapamadığımız için üretici de ürününü tarladan toplayamıyor. Yetkililerden soruna çözüm bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Üreticiler pazar yasaklarına esneklik istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Mustafa Şentop Mustafa Destici Yıldırım Akbulut Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Ryan Babel Bülent Uygun Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Üreticiler pazar yasaklarına esneklik istiyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 23:24:37. #1.16#

title