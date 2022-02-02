Üreticide 2.5 lira, markette 28 lira! Sebze ve meyvede yapılan vurgunu canlı yayında böyle anlattı

Son dönemde gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Alım gücü iyice düşen vatandaş, kara kara ne yapacağını düşünüyor. Durum öyle bir noktaya geldi ki, üretici ile market arasındaki fiyat farkı 10 katı geçiyor.

"2.5 LİRALIK KABAK MARKETTE 28 LİRA"

CNN Türk canlı yayınına söz konusu durumu değerlendiren İstanbul Ziraat Odası Başkanı Osman Demir, "2 liralık elmanın markette 10 liraya satılmasına razı olacak duruma geldik. 2.5 liralık kabak markette 28 lira, 2 liralık salatalık markette 26 lira. Fiş elimizde, ben almadım bunu siz aldınız. Bütün tüketici ve üreticilerin bunu bir daha gözden geçirmesi gerekiyor. 2.5 liralık ürün nasıl 28-30 lira oluyor." dedi.

"İSTANBUL'A GELİŞ MALİYETİ 1.5 LİRA"

Vatandaşın meyve-sebze almaya korkar hale geldiğini belirten Demir, "2.5 liraya çiftçiden alınan ürünün İstanbul'daki hale maliyeti tüm girdilerle beraber 1.5 lira. Dikkatinizi çekiyorum, üreticinin ürettiği ürünün İstanbul'a geliş maliyeti meyve ve sebzede 1.5 lira. Buna kar, mazot ve KDV dahil. Maksimum 5 lira olması gereken bu ürün, nasıl 28-30 lira oluyor. Yazık değil mi? Günah değil mi? Böyle bir oyun olur mu? Tüketiciler meyve-sebze almaya korkar oldu. Lüks ürün oldu." ifadelerini kullandı.

"GELİN BU BAKANLIĞI AYIRALIM"

Meyve ve sebzede vurgun yapıldığını belirten Demir, "Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Gelin bu bakanlığı ayıralım. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bambaşka bir şey olsun, Hayvancılık Bakanlığı başka. Biz kendi derdimizle uğraşalım. Bunlar iç içe sıkışıyor. Burada ürünün çıkış fiyatı belli. Eskiden millet bunları bilemiyordu, imkanlar bu kadar geniş değildi. Şu anda ürünün Antalya'dan çıkış fiyatı belli, İstanbul'a geliş fiyatı belli. Vurgun var burada, soygun var. Vatandaşı canından bezdirdiler. Lütfen hep beraber bu konuyu çözelim" açıklamasını yaptı.