Üretici TMO'nun ayçiçeği de almasını istiyor

Ceyhan Ziraat Odası Meclis Başkanı Kenan Balkı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ayçiçeği de almasını istedi.

Balkı, geçen yıla göre bu sene yağışların çok uzun sürmesi ve aşırı yağmasından dolayı ayçiçeği ekimini geç yaptıklarını belirterek, "Bu yüzden verim düştü. Girdilerimizin çok yüksek olması yani mazotun, ayçiçeği tohumunun, gübrenin, ilacın fiyatının yüksek olmasından dolayı bu sene perişan haldeyiz" dedi.

Mısır ve buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinin de Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmasını isteyen Balkı, "Geçen yıl ürettiğimiz ayçiçeğini 2 bin 380 liraya kadar satarken şuanda 15 gündür devam eden ayçiçeği hasadında maalesef elimizdeki malı satmakta zorlanıyor. Şuandaki serbest piyasa 2 bin 300 lira. Bu durumda çiftçinin Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatifine olan borcunu ödemesi imkansız, biz burada hükümetimizden yardım talep ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA