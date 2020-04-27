UR, cobot’ları çevrimiçi toplantılar ile tanıma fırsatı sunuyor Universal Robots, şirketlere üretimde kalite, verimlilik, esnek üretim, iş sağlığı ve güvenliği sağlayan kolaboratif robot çözümlerini yakından tanıtmak üzere "Çevrimiçi Toplantılar" girişimini başlattı.

Universal Robots, şirketlere üretimde kalite, verimlilik, esnek üretim, iş sağlığı ve güvenliği sağlayan kolaboratif robot çözümlerini yakından tanıtmak üzere "Çevrimiçi Toplantılar" girişimini başlattı. Kaynak: Dunya.com