UR, cobot’ları çevrimiçi toplantılar ile tanıma fırsatı sunuyor
Universal Robots, şirketlere üretimde kalite, verimlilik, esnek üretim, iş sağlığı ve güvenliği sağlayan kolaboratif robot çözümlerini yakından tanıtmak üzere "Çevrimiçi Toplantılar" girişimini başlattı.
27.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:53
Universal Robots, şirketlere üretimde kalite, verimlilik, esnek üretim, iş sağlığı ve güvenliği sağlayan kolaboratif robot çözümlerini yakından tanıtmak üzere "Çevrimiçi Toplantılar" girişimini başlattı.
Kaynak: Dunya.com