Ünye Konteyner Liman projesi ilerliyor
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Ünye Konteyner Liman projesi ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ünye Konteyner Liman projesi ilerliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, Ordu'ya çağ atlattıracak projesi olan Ünye Konteyner Limanı (Ünye Port) Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, Ordu'ya çağ atlattıracak projesi olan Ünye Konteyner Limanı (Ünye Port) Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 50 milyon TL'ye tamamlanacak olan projenin, Karadeniz kıyısındaki 6 ülkenin limanından büyük olması hedefleniyor.

Dünya genelinde hızla artan deniz taşımacılığıyla birlikte geliştirilen konteyner limanlarına bir yenisi ekleniyor. Ordu'da Başkan Güler'in öncülüğünde başlatılan, Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak ve Karadeniz kıyısında bulunan 6 ülkenin limanından daha büyük olması planlanan 50 milyonluk projede, yapılan çalışmalarla birlikte büyük bir yol kat edildi. Çalışmalarını, Ünye Limanı'nda devam ettiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, açıkta bekleyen gemi sayısını düşürmek amacıyla var olan 1 adet rıhtımı 5'e yükseltecek inşa çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, 6 buçuk metre derinliğe sahip mevcut yükleme-boşaltma rıhtımının yanına şu an için 7 buçuk metre derinliğe sahip ikinci bir rıhtım inşa ediyor. Ekipler, limanın derinliğinin arttırılması ve yüksek tonajlı gemilerin gelebilmesi amacıyla rıhtım yapılacak alanda dip tarama çalışması gerçekleştirirken, eş zamanlı olarak imalatı tamamlanan su içi beton blokların önlerine beton plak yerleştirme çalışmaları ve arka dolgu imalatlarına devam ediyor.

Geleceğin konteyner limanını ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan projede mendireğin bulunduğu kısımda dolgu çalışması yapılacak. Ünye Limanı'nda 380 dönümlük alanın ilk etapta 80 dönümlük alanı doldurma çalışması gerçekleştirilecek. Bu 80 dönümlük alanda konteyner, silo depoları, Ro-Ro alanı, dökme yük ve depolama alanı inşa edilecek.

Bir buçuk yıl içerisinde bitirilmesi planlanan ve adeta Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun çıkış kapısı olacak olan Ünye Konteyner Limanı Projesi'ne, Ordu Büyükşehir Belediyesi 50 milyonluk yatırım yapıyor. Ünye, Ordu ve Türkiye'nin prestij projelerinden biri olacak Ünye Konteyner Limanı Projesi tamamlandığında şehrin ekonomisine önemli katkılar sunacak. - ORDU

Ünye Konteyner Liman projesi ilerliyor
Ünye Konteyner Liman projesi ilerliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:36:47. #1.14#
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