Unutmadık kurduğumuz o düşleri! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i

A Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası yolculuğu bu akşam saat 22.00'de oynanacak İtalya maçıyla birlikte başlıyor. A Grubu'na galibiyetle girmesi halinde bir üst tur için büyük bir yol almış olacak olan Şenol Güneş ve öğrencileri, İtalya maçına tam konsantre halde. Milli Takım'ın ilk 11'i aşağı yukarı netleşti, ancak Şenol Güneş'in Kenan Karaman ya da Cengiz Ünder'den hangisini tercih edeceği merak konusu oldu.

Tarihinde ilk bir Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek olan A Milli Takım'ın üstünde tüm dünyanın gözü olacak. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

SAATLERİ SAYIYORUZ

1 ay boyunca sürecek olan futbol şöleninin ilk santrasını yapacak olan ay-yıldızlı ekip, Roma'da tüm hazırlıklarını tamamladı ve saat 22.00'de başlayacak dev maçı bekliyor. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

KIRMIZI FORMA İLE SAHADAYIZ

Ay-Yıldızlı takımımız bu akşam kırmızı forma ile sahaya çıkacak. İtalya'nın da gök mavisi rengi formayla sahaya dizilmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER:

İtalya: Donnarruma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.