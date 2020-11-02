Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu

02.11.2020 23:38 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:48
Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu

Dünyaca ünlü Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, Cadılar Bayramı kostümüyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. video oyunu Mortal Kombat karakterlerinden Mileena kostümü giyen Bouchard'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Grand Slam turnuvasında final oynayan ilk kadın Kanadalı tenisçi olma başarısını gösteren Eugenie Bouchard, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

26 yaşındaki tenisçi, Cadılar Bayramı'nda video oyunu Mortal Kombat karakterlerinden Mileena kostümü giydi.

Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu

10 BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Çekilen pozlarını sosyal medya hesabınban paylaşan güzel sporcu, kısa sürede 10 binlerce beğeni topladı.

2012'de Wimbledon Gençler Şampiyonluğu elde eden Kanadalı raket, Wimbledon'da 2014 yılında final oynamaya başarısı göstermişti. Güzel sporcu, Instagram'da sık sık günlük hayatında yaptıklarını takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Babel Tisserand Tamer Tuna Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Seferihisar Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 23:48:22. #1.15#
title