Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu
02.11.2020 23:38 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:48
Dünyaca ünlü Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, Cadılar Bayramı kostümüyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. video oyunu Mortal Kombat karakterlerinden Mileena kostümü giyen Bouchard'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Grand Slam turnuvasında final oynayan ilk kadın Kanadalı tenisçi olma başarısını gösteren Eugenie Bouchard, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
26 yaşındaki tenisçi, Cadılar Bayramı'nda video oyunu Mortal Kombat karakterlerinden Mileena kostümü giydi.
10 BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Çekilen pozlarını sosyal medya hesabınban paylaşan güzel sporcu, kısa sürede 10 binlerce beğeni topladı.
2012'de Wimbledon Gençler Şampiyonluğu elde eden Kanadalı raket, Wimbledon'da 2014 yılında final oynamaya başarısı göstermişti. Güzel sporcu, Instagram'da sık sık günlük hayatında yaptıklarını takipçileriyle paylaşıyor.