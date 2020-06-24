Ünlü şarkıcı Alişan ailesiyle birlikte kaza geçirdi
Ünlü şarkıcı Alişan ailesiyle birlikte kaza geçirdiİzmir otobanının Manisa Saruhanlı ilçesi yakınlarında yaşandı.
24.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:16
Ünlü şarkıcı Alişan ailesiyle birlikte kaza geçirdi
Ünlü şarkıcı Alişan bugün öğleden sonra ailesiyle birlikte şahsi otomobile İstanbul'dan İzmir'e giderken kaza geçirdi. Kaza İstanbul-İzmir otobanının Manisa Saruhanlı ilçesi yakınlarında yaşandı. Kazada ünlü şarkıcı Alişan ve araçta bulunan eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu. Araçta bulunan yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise hafif yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı
Kaynak: İHA