Ünlü model Ferrera'dan Gonzalo Higuain'le ilgili bomba itiraf: Benimleyken hayat kadını sevgilisi vardı

Bir dönem Milan ve Real Madrid gibi dünya devlerinin formasını giyen Gonzalo Higuain ile ilgili eski sevgilisi Manuela Ferrera, "Benimle birlikteyken hayat kadını bir sevgilisi vardı" itirafında bulundu.

İtalya'da yayınlanan bir futbol programına katılan ünlü model Manuela Ferrera, bir dönem Milan ve Real Madrid gibi dünya devlerinin formasını giyen eski sevgilisi Gonzalo Higuain için bomba bir iddia ortaya attı.

Higuain ile birkaç ay birlikte olduklarını ancak nişanlanmadıklarını belirten Manuela Ferrera, "Çünkü benimle birlikteyken başka bir sevgilisi vardı. Bir hayat kadınıydı" dedi.

"HAYAT KADINLARINA İLGİSİ VARDI"

Higuain için "Onun hayat kadınlarına özel ilgisi vardı. Tutkusu vardı " diyen ünlü model "O hayat kadınlarıyla birlikte olmayı ayrıca dışarı çıkmayı da severdi. Onlar için özel tutkusu vardı" dedi.

Ferrera ayrıca ilişkilerinin Higuain Milan'da oynarken devam ettiğini söyledi.