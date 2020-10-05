Ünlü model Bruna'nın doğum günü partisinde koronayı hiçe sayan PSG'li Verratti ile Mbappe, fena dağıttı
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Ünlü model Bruna'nın doğum günü partisinde koronayı hiçe sayan PSG'li Verratti ile Mbappe, fena dağıttı

05.10.2020 22:09 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:24

Paris Saint Germain'li futbolcular Marco Verratti ile Kylian Mbappe, Hafta sonu ünlü model Cindy Bruna'nın doğum günü partisine katıldı. Yıldız futbolcuların koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak eğlenmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz cuma günü Fransa Lique 1'de Angers'i 6-1'lik skorla mağlup eden Paris Saint Germain'in yıldız futbolcuları Marco Verratti ile Kylian Mbappe, ünlü model Cindy Bruna'nın hafta sonu gerçekleştirilen doğum günü partisine katıldı.

Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı doğum günü partisinde iki futbolcu fena dağıttı. Maskenin kullanılmadığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı partide hem Marco Verratti, hem de Kylian Mbappe güzel model Cindy Bruna ve diğer davetlilerle verdiği samimi pozlar dikkat çekti.

Ünlü model Bruna'nın doğum günü partisinde koronayı hiçe sayan PSG'li Verratti ile Mbappe, fena dağıttı

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Doğum günündeki çekilen fotoğrafları kişisel Instagram hesabından "Seçtiğimiz aile!! En sevdiğim insanlar etrafımda olduğu için çok mutluyum. Hepinize bu değerli doğum günü için teşekkür ederim. Seni seviyorum" notuyla paylaştı.

Ünlü model Bruna'nın doğum günü partisinde koronayı hiçe sayan PSG'li Verratti ile Mbappe, fena dağıttı
Ünlü model Bruna'nın doğum günü partisinde koronayı hiçe sayan PSG'li Verratti ile Mbappe, fena dağıttı
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