Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı
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Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı

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Fanatik Galatasaraylı ünlü manken Tuğçe Aral, Al-Hilal formasıyla Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Sarı Kırmızılı ekibin eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i kutladı. Tuğçe Aral, "Tebrik ederim kardeşim" notunu düşerken, 'Kral tacı' emojisi kullandı. Aral, Gomis ile Galatasaray'da oynadığı dönemde samimi oldu.

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Tuğçe Aral, Sarı-Kırmızılı ekibin birçok maçını Türk Telekom Stadı'nda takip etti, Bafetimbi Gomis'le de oynadığı dönemde samimi oldu. Gomis'le halen görüşen Arel, Al-Hilal'de şampiyon olan deneyimli forveti kutladı.

Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı

KUPA POZUNU ALINTILADI

Fransız golcünün takım arkadaşlarıyla beraber kupa pozunu kişisel sosyal medya hesabından alıntılayan Aral, "Tebrik ederim kardeşim" notunu düştü ve 'kral tacı' emojisi kullandı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aral'ın Instagram'da 574 bin takipçisi bulunuyor.

Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı
Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı
Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı
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Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı - Haberler Spor
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