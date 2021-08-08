Ünlü isimlerden Sivasspor'a ziyaret

Ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Ömer Kurt ile şarkıcı Ercan Avşar, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.

Ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Ömer Kurt ile şarkıcı Ercan Avşar, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı kulübü ziyarete gelen Sezer, Avşar ve Kurt'u, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz karşıladı.

Tesislerde yapılan antrenmanı da izleyen oyuncular, kulüp yöneticileri, futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Uğur Çiftçi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde