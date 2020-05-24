HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı

Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen ve efsaneleşmiş futbolcuların yanı sıra UFC'de şampiyonluk yaşayan Khabib Nurmagomedov, Ramazan Bayramı için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayınladı.

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı
24.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:11

Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen ve efsaneleşmiş futbolcuların yanı sıra UFC'de şampiyonluk yaşayan Khabib Nurmagomedov, Ramazan Bayramı için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayınladı.

Rio Ferdinand, Sadio Mane, Moussa Sissoko gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra UFC şampiyonu Connor McGregor'u nakavt ederek tüm dünyada adını duyuran şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Spor
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Spor
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Spor
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun Spor
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu Spor
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim...
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı Spor
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını 'Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli' diyerek eleştirdi
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli"...
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Eren Yıldırım Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Neymar Can Bartu İlhan Cavcav Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 16:12:28. #1.14#
title