Ünlü isimlerden 2021 paylaşımları...
ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMAKenan Doğulu eşi Beren Saat ile çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı: MEHMET ALİ ERBİLUzun süredir evde tedavi olan Mehmet Ali Erbil yılbaşına yardımcıları ve arkadaşlarıyla girdi.
ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA
Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı:
MEHMET ALİ ERBİL
Uzun süredir evde tedavi olan Mehmet Ali Erbil yılbaşına yardımcıları ve arkadaşlarıyla girdi.
ALİŞAN
Doğuma 1 ay kala... 2021'in bize en büyük hediyesi Allah'ın izniyle Eliz'imiz olacak. Sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz herkese..Happy new year dedi oğlum.
AMİNE GÜLŞE
Yeni yılınızı kutlar huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz.
SİNAN ÖZEN
2021 yılına hastanede sevgili kızım Neva ile girdim. Hastanede yatan tu¨m yavrularımıza Allah Tez zamanda s¸ifa versin
EBRU ŞALLI
2020'yi yok sayıyorum. Hepinize sağlığın, sevginin ve özgür bir hayatın olduğu, bol neşeli, sahici, sarılmalı, sevmeli koca bir sevgi yılı diliyorum. Gerisi tam anlamıyla hikaye... Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılınızı sevgiyle kutluyoruz. Sevgi ve aşk yakanıza yapışsın.
ANIL ALTAN
Mutlu, güzel anlar biriktirdiğiniz, geriye dönüp baktığınızda tebessümle hatırladığınız nice sağlıklı seneleriniz olsun.
Kaynak: Hürriyet