Ünlü iş adamı Murat Dursun, iki şirketi için konkordato istedi

Konkordato talebinde bulunan şirketler listesine, ünlü iş insanı Murat Dursun da katıldı. Uzun yıllar Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneğinin (MOBİSAD) başkanlığını yapan Dursun sahibi olduğu Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ ve Kampanya Elektronik Cihazları Tic. AŞ için konkordato istedi.

MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Diken'de yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada, iki şirket için 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de SMMM Hilmi Yaman Bilgin, Elektrik Elektronik Mühendisi Mustafa Kürşat Tezcan ve İcra İflas Hukuku uzmanı Mehmet Emin Öztaş'ı, konkordato komiseri olarak atadı.

15 TURKCELL İLETİŞİM MERKEZİ BULUNUYOR

Konkordato talep edilen Kampanya Elektronik AŞ'ye bağlı Türkiye genelinde bulunan 15 Turkcell İletişim Merkezi mağazası bulunuyor. Alonet Bilgi AŞ ise telekom, finans, perakende başta olmak üzere, bir dizi sektöre hizmet veriyor.