Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş

Ünlü iş insanı Moiz Mitrani, şirketi için kiraladığı villanın kirası ve aidatını ödemeyince ev sahibi ile tartıştı. Villayı terk eden Mitrani, giderken evde bulunan elektrik prizi, parke ve kapı tokmağı gibi taşınmazları götürünce ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibini 42 bin 800 liralık zarara uğratan Mitrani'nin 13 yıla kadar hapsi isteniyor.

İş insanı Moiz Mitrani sahibi olduğu Kurtuluş Finans ve Danışmanlık Şirketi için Sarıyer'de bulunan bir villayı kiraladı. Lüks villayı şirket olarak kullanan Mitrani kira ve aidat ödemelerinde aksaklık yapınca ev sahibi ile tartışmaya başladı. Ev sahibi Müge Ç., iş insanının villayı terk etmesini isteyince başına gelmeyen kalmadı. İddiaya göre Moiz Mitrani villayı terk ederken elektrik prizlerinden, yerde bulunan parkelere kadar söküp götürünce ev sahibi savcılığa başvurarak iş insanı hakkında şikâyetçi oldu.

HER ŞEY KİRA VE AİDAT ÖDEMEME İLE BAŞLADI

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre genç kadın tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde yaşanan olay şöyle anlatıldı: "Moiz Mitrani finans şirketi için Sarıyer'de bulunan villayı kiralamak istedi. Taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi gereğince binanın aidatı ve kira ödemesinde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Bunun üzerine kendisine noter onaylı ihtarname gönderilmesine rağmen Mitrani, 23 aylık aidat ve 4 aylık kira borcunu ödemedi."

KAPI TOKMAĞINI BİLE YANINDA GÖTÜRMÜŞ

Moiz Mitrani'nin villayı boşalttığını, anahtarı da şoförü ile gönderdiği anlatılan şikayet dilekçesinde ev sahibinin kontrole gittiğinde, evin taşınmazı olarak bulunan bulaşık makinesi, şömine, klima, kombi, ahşap parkeler, duşa kabin hatta kapı tokmaklarının bile yerinde olmadığını fark etti. Son dakika ayrıntılarına ulaşılan dosyaya göre ev sahibi Müge Ç., evinin talan edildiğini anlattığı dilekçede Moiz Mitrani'nin yargılanmasını talep etti.

42 BİN 800 LİRALIK ZARAR TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadının şikâyeti üzerine Moiz Mitrani hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmadan edinilen son dakika ayrıntılarına göre kapsamında iş insanının kiraladığı villada taşınmaz olarak bulunan malzemeleri yanında götürdüğü ve bu kapsamda ev sahibine 42 bin 800 liralık bir zarara uğrattığını tespit etti.

13 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Moiz Mitrani ise söz konusu villada aidatı bilerek ödemediğini yolsuzluk ve keyfi harcamalar bulunduğunu, villaya yüksek miktarda harcama yaptığını üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Savcılık soruşturma sonunda Moiz Mitrani'nin 'Mala Zarar Verme' ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarını işlediğine kanaat getirerek hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Dosyadan edinilen son dakika bilgilerine göre Mitrani ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.