Ünlü İş Adamı Nejat Ekrem Basmacı Hayatını Kaybetti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu eski üyesi ve İstanbul Ticaret Borsası Onursal Başkanı Nejat Ekrem Basmacı 97 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu eski üyesi, Ticaret Borsaları Konseyi eski Başkanı ve İstanbul Ticaret Borsası Onursal Başkanı Nejat Ekrem Basmacı yaşamını yitirdi.
TOBB, BASMACI İÇİN MESAJ YAYINLADI
Basmacı'nın vefatına ilişkin TOBB'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TOBB Yönetim Kurulu eski üyesi, Ticaret Borsaları Konseyi eski Başkanı ve İstanbul Ticaret Borsası Onursal Başkanı Nejat Ekrem Basmacı vefat etti.
Nejat Ekrem Basmacı'nın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına İstanbul Ticaret Borsası ve TOBB'da önemli çalışmalar yapan Basmacı'nın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, Nejat Ekrem Basmacı'ya Allah'tan rahmet yakınlarına, ailesine ve TOBB camiasına başsağlığı diledi."
20 MAYIS PAZAR GÜNÜ CENAZESİ KALKACAK
Basmacı'nın cenazesi 20 Mayıs 2018 Pazar günü öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.