Ünlü Futbolcu Karim Hafez'in Ceyda Ersoy'a Gönderdiği İddia Edilen Mesajlar İnternete Sızdı
Süper Ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'nın sol bek pozisyonu için Mısır'dan kadrosuna kattığı Karim Hafez'in Ciciş Kardeşlerden Ceyda Ersoy'a attığı iddia edilen mesajlar internete sızdı.
Kasımpaşa'nın sol bek pozisyonu için kadrosuna kattığı Mısırlı Karim Hafez'in Ciciş Ceyda Ersoy'a attığı iddia edilen mesajlar internete sızdı.
"FUTBOL OYNASIN DİYE GETİRİYORLAR YAPTIĞINA BAK"
Kasımpaşa'da forma giyen futbolcu Karim Hafez'in magazin gündeminde Cicişler olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin Ceyda'sına gönderdiği tanışma mesajları internete sızdı. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'in, Ceyda Ersoy'ya gönderildiği iddia edilen tanışma mesajları görülüyor. Paylaşımı gören internet kullanıcıları ise paylaşıma sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşıma, "Türkiye'ye futbol oynasın diye getiriyorlar onun yaptığına bak." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (9)
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Bayanlarda erkekleri normal erkek sanıyor lar muayneye götürse herşey ortada çıkar yada biraz eğil desinlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ilk resimdeki gögüsler patlayacak gibi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mehdiliğime laf eden kafirler görüyorum ,ben ilim irfan sahibiyim şeyhimden tam on yıl ilim tahsil ettim ,haddinizi bilin.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bunlar çok tatlıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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estetik yaptırmaktan ikiside travestilere benzemişCevap Yaz 4 Yayından Kaldır