Ünlü Futbolcu Karim Hafez'in Ceyda Ersoy'a Gönderdiği İddia Edilen Mesajlar İnternete Sızdı

Kasımpaşa'nın sol bek pozisyonu için kadrosuna kattığı Mısırlı Karim Hafez'in Ciciş Ceyda Ersoy'a attığı iddia edilen mesajlar internete sızdı.

Karim Hafez

"FUTBOL OYNASIN DİYE GETİRİYORLAR YAPTIĞINA BAK"

Kasımpaşa'da forma giyen futbolcu Karim Hafez'in magazin gündeminde Cicişler olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin Ceyda'sına gönderdiği tanışma mesajları internete sızdı. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'in, Ceyda Ersoy'ya gönderildiği iddia edilen tanışma mesajları görülüyor. Paylaşımı gören internet kullanıcıları ise paylaşıma sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşıma, "Türkiye'ye futbol oynasın diye getiriyorlar onun yaptığına bak." yorumunu yaptı.