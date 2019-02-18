Ünlü Ekonomist Alkin Bezirhane'de Söyleşi Düzenledi

Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Argos Kültür Sanat tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Bezirhane Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında gerçekleşen söyleşiye; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dünya Gazetesi köşe yazarı olan Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'de yaşanan 2001 krizi ile ilgili bilgiler vererek başladığı söyleşisinde büyüme ile kalkınma arasındaki farkları anlatarak PwC tarafından hazırlanan raporun verilerine göre 2014 yılında 17. sırada yer alan Türkiye ekonomisinin 2030 yılında satın alma gücü paritesine göre 14. sıraya yükseleceğini ifade etti.

Türk Ekonomisi hakkındaki öngörülerini paylaştıktan sonra Dünya ekonomisi hakkında da detaylı bilgiler paylaşan Prof. Dr. Emre Alkin, "Küresel ticaret önündeki 2019 yılı risklerine baktığımızda Trump ve kararları, ticari korumacılık, Brexit ve gelecek belirsizliği, jeopolitik riskler ve İran'a karşı yaptırımlar ile Suriye konusu gözümüze çarpmaktadır" şeklinde konuştu.

Eskiden kar, hiyerarşi, kontrol etme, planlama ve gizlilik gibi kavramların önemli olduğunu ama artık amaç, network, inisiyatif verme, deneyimleme ve şeffaflık gibi kavramların önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, söyleşiye katılan üniversite öğrencilerine, "Dik başlı olmayın ama başınız hep dik olsun. Tatlı dili kullanmayı da asla unutmayın. En değerli insan akılcı, bilgili, yaratıcı, faydalı, cesaretli, vefalı ve lider insandır. Karşınızdaki kitleyi iyi tanıyın, büyük beklentilere girmeyin ve gerekiyorsa anlatın, öğrenin" tavsiyesinde bulundu.

Söyleşi, Prof. Dr. Emre Alkin'in etkinliğe katılanların sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.

Kaynak: Bültenler