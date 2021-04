Ünlü E-sporcu Kaan''Elwind''Atıcı'nın Hikâyesi

Elwind ismi ile Dota oynarken ani bir kararla League of Legends oynamaya başlayan Kaan Atıcı profesyonel oyuncu olarak kariyerini bu yönde değiştirdi.

İlk başlarda yeni bir oyunda yer almanın ne kadar zorlayıcı olduğu konusunda itirafta bulunan Kaan Atıcı, şimdiki başarısını o zamanlar hayal edemediğini de sözlerine ekledi. Dota oyunundan League of Legends'a geçtikten sonra oyun grafikleri ve dinamikleri yüzünden zorlandığını fakat kısa sürede alıştığını söyleyen Atıcı, League of Legends oynamaya başladıktan kısa bir süre sonra bir E-spor takımına girdi. League of Legends oynamaya başladıktan 2 ay sonra turnuvalara girmeye başladığını söyleyen Atıcı başlangıçta başarılar elde edemediğini fakat çalışarak daha fazlasını zaman ile kazandığını söyledi. Kendisi gibi bu alanda başarılı olmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Kaan Atıcı "Hayatta her zaman zorluklar yaşayabilirsiniz. Önemli olan sizin bu zorluklar karşısındaki tavrınızdır. Pes etmek ve terk etmek de sizin elinizde çok çalışıp devam etmek de. O nedenle burada önemli olan sizin karakteriniz. Benim karakterim pes etmeyi asla kabul etmeyen bir yapıya sahip. O nedenle LOL'deki zorluklar beni daha da çok çalışmaya yöneltiyor.Bu oyunu çok seviyorum. Elwind her ne kadar emekli olsa da ben diğer karakterlerimle oynamaya devam ediyorum'' şeklinde tavsiyelerde bulunan Atıcı gençlere zorluklar karşısında pes etmeden devam etmelerini tavsiye etti.

E-spor kariyeri boyunca annesi tarafından çok fazla desteklenen Atıcı, annesine teşekkür etti.

"Anneme Çok Teşekkür Ediyorum"

Kaan Atıcı, neden video çektiği ile ilgili olan bir soruya "Bir işi profesyonel olarak yapıyorsanız bir süre sonra para kazanmaya da başlarsınız. Kariyer danışmanlarımın yönlendirmesiyle Elwind emekli olduktan sonra, Twitch ile videolar paylaşmaya başladım Bu sayede kazancım katlanarak artıyor. Zamanında anneme bu oyun sayesinde bu kadar para kazanabileceğimi söyleseydim yine de beni oyundan kaldırmak için o kadar uğraşır mıydı? Bilmiyorum. Ama onun sayesinde bu başarıyı elde ettim. O, ne kadar yasaklayıp uzaklaştırmaya çalıştıysa ben de o kadar oynama isteği ile doldum Bu sayede oyundaki en ufak tuzakları dahi öğrenebildim. Bu günkü başarımı borçlu olduğum anneme teşekkür ediyorum ve onu çok seviyorum" sözleriyle cevap verdi.

E-spor'dan emekli olma zamanı

Son yılında YouthCrew takımında üst koridor olarak oynayan Atıcı emekli olduktan sonra Twitch platformunda canlı yayın yaparak oyun oynamaya devam ediyor. Twitch platformunda 900K dolayında takipçisi bulunan Kaan Atıcı, Instagram üzerinde 250K ve YouTube kanalında da 360 K aboneye sahip. Özellikle Twitch ve YouTube 'de paylaştığı videoları da çok yüksek bir izlenme oranına sahip.

Kaynak: Bültenler