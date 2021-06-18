Ünlü 'Demirciören çileği' tezgahlarda
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Ünlü 'Demirciören çileği' tezgahlarda

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Ekonomi

Ünlü 'Demirciören çileği' tezgahlarda Organik ve pembe renkli olması ile ünlenen çileğinin bu yıl tarladaki kilogram fiyatı 10 TL Pazarlarda neredeyse yok satan çilek, Demirciören köyündeki 250 hanenin en önemli geçim kaynağı Geçimlerini çilekten elde eden üreticiler, köy yolu üzerinde...

Ünlü 'Demirciören çileği' tezgahlarda

Organik ve pembe renkli olması ile ünlenen çileğinin bu yıl tarladaki kilogram fiyatı 10 TL

Pazarlarda neredeyse yok satan çilek, Demirciören köyündeki 250 hanenin en önemli geçim kaynağı

KÜTAHYA - Geçimlerini çilekten elde eden üreticiler, köy yolu üzerinde açtıkları tezgahlar ile Kütahyalı vatandaşlara taze çilek tattırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Özellikle organik ve pembe renkli olması ile ünlenen Demirciören çileğinin bu yılki kilogram fiyatı 10 TL ve pazarlarda neredeyse yok satıyor. Demirciören Köyü Muhtarı Hasan Demir, çileklerinin en önemli özelliğinin pembe renge sahip olması ve tadının diğer çileklere benzememesi olduğunu söyledi. Köyde yaklaşık 250 hanenin çilek yetiştiriciliği yaparak geçimini sağladığını anlatan Demir, Demirciören çileğinin Temmuz ayı sonuna kadar tezgahlarda yer aldığını sözlerine ekledi.

20 yıldır çilek üreticiliği yapan Emine Karanlık, çileğin bu sene tarladaki fiyatının 10 TL olduğunu dile getirdi. Karanlık, çileğin bu seneki rekoltesinin geçmiş yıllara göre daha biraz daha düşük olduğunu kaydetti.

Demirciören çileğinde bu yıl yaklaşık bin dönüm alandan 2 bin ton çilek hasadı yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ünlü 'Demirciören çileği' tezgahlarda
Ünlü 'Demirciören çileği' tezgahlarda
Ünlü 'Demirciören çileği' tezgahlarda
Ünlü 'Demirciören çileği' tezgahlarda
Ünlü 'Demirciören çileği' tezgahlarda
Ünlü 'Demirciören çileği' tezgahlarda
Ünlü 'Demirciören çileği' tezgahlarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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