ÜNLÜ & Co, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

Hisselerinin yüzde 26'sının halka arzını tamamlayan ÜNLÜ Yatırım Holding AŞ (ÜNLÜ & Co), Borsa İstanbul'da, Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Hisselerinin yüzde 26'sının halka arzını tamamlayan ÜNLÜ Yatırım Holding AŞ (ÜNLÜ & Co), Borsa İstanbul'da, Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılardan ilgi gören ÜNLÜ & Co'nun halka arz büyüklüğü 314 milyon TL olarak gerçekleşmiş, halka arz edilen şirket paylarının yüzde 43,14'ü yurt içi bireysel, yüzde 46,45'i yurt içi kurumsal, yüzde 10,41'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, başarıyla tamamladıkları halka arzda yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gördükleri yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Yılbaşından bu yana oluşan yoğun halka arz takviminin içinde şirketimize gösterilen ilgi bizi fazlasıyla mutlu etti. Halka arzdan aldığımız güçle faaliyetlerimizi geliştirmek ve yeni yatırımlar yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 1996 yılında kurulan, Türkiye'de şirket satın alma ve birleşmeleri alanındaki ilk işlemlerde danışman olarak rol alan ÜNLÜ & Co'da halka arz sonrası ortaklık yapısına göre kurucu ortak Mahmut L. Ünlü'nün yüzde 61,62, The Wellcome Trust'ın yüzde 7,71, Standard Bank'ın yüzde 3,47, şirket çalışanları ve diğer yatırımcıların yüzde 1,17 payı bulunuyor.

Merkezi İstanbul'da olan ÜNLÜ & Co; İstanbul-Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile Türkiye'deki hizmet ağını geliştirirken, New York ve Londra'daki iştirakleri ile de uluslararası yatırımcılara hizmet vermeye devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük ve 242 milyon TL brüt kar ile kapattı. ÜNLÜ & Co'nun 2020 yılı net karı 61 milyon TL, öz kaynak karlılığı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu