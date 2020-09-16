Ünlü boksör Floyd Mayweather'in toplam kariyer kazancı, izle ve öde gelirleriyle 23.2 milyar TL'ye yükseldi
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Ünlü boksör Floyd Mayweather'in toplam kariyer kazancı, izle ve öde gelirleriyle 23.2 milyar TL'ye yükseldi

Son maçına 2017 yılında Conor McGregor karşısında çıkan ünlü boksör Floyd Mayweather'in toplam kariyer kazancı yükselmeye devam ediyor. Deneyimli sporcunun kariyerinde kazandığı miktarın izle ve öde gelirleriyle birlikte yaklaşık 23.2 milyar TL'ye ulaştığı öğrenildi.

16.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:37

Ünlü boksör Floyd Mayweather, son maçına 2017 yılında çıkmasına rağmen değerine değer katmayı sürdürüyor.

Gündemden düşmeyen Mayweather'in izle ve öde gelirleriyle yükselen kariyer kazancı dudak uçuklattı. World Boxing News'in araştırmasına göre 14 milyon izle ve öde seyircisinin yer aldığı anlaşmanın değeri 776 milyon sterlin olarak belirlendi. Bu miktar, 1995-2017 yılları arasında aktif olarak ringlerde yer alan ünlü sporcunun toplam kariyer kazancını 2.4 milyar sterline (yaklaşık 23.2 milyar TL) yükseltti.

TOPLAM 16 MAÇ

İzle ve öde sisteminden büyük bir gelir elde eden Mayweather'in 16 maçı bu yöntemle yayınlandı. Mayweather, son olarak Conor McGregor ile karşı karşıya gelmiş ve galibiyet almıştı.

YÜZYILIN MAÇI ZİRVEDE

Mayweather'in izle ve öde sisteminden en çok gelir elde ettiği karşılaşma ise 2015 yılında "Yüzyılın Maçı" olarak belirlenen Manny Pacquiao eşleşmesi oldu.

DÜNYANIN EN ZENGİN SPORCUSU

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 43 yaşındaki boksörü 2018 yılında dünyanın en hızlı yükselişe geçen ünlüsü olarak belirleyip Mayweather'in dünyanın en zengin sporcusu olduğunu duyurmuştu.

Ünlü boksör Floyd Mayweather'in toplam kariyer kazancı, izle ve öde gelirleriyle 23.2 milyar TL'ye yükseldi
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