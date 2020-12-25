Ünlü boksör Amir Khan'ın kardeşi Mariyah Khan, Kapadokya'da karantinaya alındı
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Ünlü boksör Amir Khan'ın kardeşi Mariyah Khan, Kapadokya'da karantinaya alındı

25.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:21

Dünyaca ünlü boksör Amir Khan'ın kız kardeşi Mariyah Khan, İngiltere'den Türkiye'ye son uçakla gelmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince Kapadokya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Dünyaca ünlü boksör Amir Khan'ın kız kardeşi Mariyah Khan iki arkadaşı ile birlikte İngiltere'den İstanbul'a sefer yapan son uçakla geldi.

İstanbul'un ardından Kapadokya bölgesine arkadaşları ile birlikte gelen Mariyah Khan, İngiltere'den Türkiye'ye uçakla gelen yolculardan birinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Nevşehir'de karantinaya alındı.

Ünlü boksör Amir Khan'ın kardeşi Mariyah Khan, Kapadokya'da karantinaya alındı

TESTİ YAPILDI, KYK YURDUNA GÖTÜRÜLDÜ

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs testi yapılan Mariyah Khan daha sonra ise Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda karantinaya alındı.

Ünlü boksör Amir Khan'ın kardeşi Mariyah Khan, Kapadokya'da karantinaya alındı
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