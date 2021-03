Uniswap Coin nedir? Güncel Uniswap (UNI) Coin yorum ve grafiği

Uniswap bugünkü fiyatı ₺223,05 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.787.957.909 TRY. Uniswap son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #8, piyasa değeri ₺116.389.825.116 TRY. Dolaşımdaki arz 521.820.534 UNI coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 UNI coin.

UNISWAP COİN NEDİR?

Uniswap, merkeziyetsiz finans (DeFi) tokenlerinin otomatikleştirilmiş ticaretini kolaylaştırmadaki rolü ile tanınan popüler bir merkeziyetsiz ticaret protokolüdür.

Otomatikleştirilmiş bir piyasa yapıcısının (AMM) örneği olan Uniswap, Kasım 2018'de piyasaya sürüldü, ancak DeFi protokollerinin popülerliği ve ona bağlı token ticaretindeki yükseliş sayesinde bu yıl içinde kayda değer ölçüde ilgi topladı.

Uniswap, geleneksel borsalardaki örneklerine kıyasla token ticaretinin verimliliğini artırmanın yanı sıra işlemlerin otomatik biçimde gerçekleşmesini ve token sahibi herkese tamamen açık bir platform sunmayı hedefliyor.

Uniswap, otomatikleştirilmiş çözümlerde likidite sorunlarını çözerek daha fazla verimlilik oluşturuyor ve erken dönem merkeziyetsiz borsalarda karşılaşılan sorunlardan kendini sıyırıyor.

Uniswap, Eylül 2020'de kendi yönetişim tokeni olan UNI'yi geliştirdiği gibi, protokolün eski kullanıcılarına bu tokenleri ödül olarak vererek bir adım daha ileri gitti. Bu hamle kullanıcılara hem kar potansiyeli sağladı, hem de merkeziyetsiz varlıkların çekici kılan, kullanıcıların protokolün geleceğini şekillendirmelerine de olanak tanıdı.

Uniswap Kurucusu Kim?

Uniswap, Ethereum üzerinde yer alan geniş kitleye AMM'leri tanıtmak amacıyla ortaya atılan bir plan olarak kullanıma açıldı. Platformu hayata geçiren isim, Ethereum geliştiricisi Hayden Adams.

Adams, Uniswap'a son şeklini verirken çeşitli projelerde çalışmayı sürdürdü. Ethereum ağının geliştiricisi Vitalik Buterin tarafından proje hakkında direkt bilgilendirildi. Hatta Unipeg olarak bilinen protokolün isim babası da Buterin'in ta kendisi.

Adams, Uniswap platformu için asıl ilhamın Buterin'in kendi blog gönderilerinin birinden geldiğini de söyledi. Ethereum ağına odaklanma fikrinin, 2017 yılında bir arkadaşının onu araştırmaya ve protokolü anlamaya ikna ettiği zaman kafasında canlandığını vurguladı.

Uniswap Neden Farklı?

Uniswap, DeFi alanına likidite oluşturmak, dolayısıyla alım satım ve ticaretin sağladığı değer için var.

Aktif biçimde kullanılan AMM çözümlerinden biri olan protokol, otonom borsa için geliştirilen (X * Y = K) formülüyle çalışıyor. Kurucu Hayden Adams, kendini formülün Uniswap'a özel uygulamasının mucidi olarak tanımlıyor.

Uniswap sadece merkeziyetsiz bir borsa değil; Uniswap, EtherDelta gibi platformların yaşadığı likidite sorunları da çözmeye çalışan bir protokol.

Piyasa yapım sürecini otomatikleştirerek, riski sınırlandırarak ve tüm taraflar için masrafları azaltarak etkinliği teşvik ediyor. Mekanizma ayrıca kullanıcılar için kimlik zorunluluklarını kaldırıyor ve teknik açıdan herkes, her token çifti için likidite havuzları oluşturabiliyor.

Uniswap'a göre kendi yönetişim tokenleri (UNI), "Uniswap'ın yıkılmaz ve otonom niteliklerini kusursuz biçimde korumaya devam ederken, ağın sahibinin topluluğun kendisi olduğu ve kendi kendini sürdürebilir altyapı ile yüceltmek" sloganıyla hayata geçirildi.

Piyasada Kaç Uniswap (UNI) Coin Var?

Uniswap'ın yönetişim tokeni UNI'nin toplam arzı 1 milyar birim. Bu tokenler dört yıl süresince elde edilebilecek. Ardından Uniswap, ağ katılımını sürdürmek için yüzde 2'lik bir "daimi enflasyon oranı" getirecek.

Mevcut durumda UNI token dağılımı şu şekilde: Uniswap topluluk üyelerine, başka bir deyişle kullanıcılara yüzde 60, takım üyelerine yüzde 21,51, yatırımcılara yüzde 17,8 ve danışmanlara yüzde 0,69. Son üç sınıfa yapılacak dağıtım, dört yıl sürecek yürürlüğe koyma programına göre gerçekleşecek.

Çoğu token katılımcılara dağıtılmak üzere hazırlanırken, 1 Eylül 2020 tarihinden önce Uniswap protokolü ile işlem yapan kullanıcılar toplam arzın yüzde 15'lik kısmına sahip olabiliyorlar. Bu orana, hiçbir zaman başarılı olmamış işlemler gerçekleştiren kullanıcılar da dahil. Gerekli şartı yerine getirmiş kullanıcılar 400 UNI sahibi olma hakkına erişiyor.

Uniswap Ağı Güvenli mi?

Uniswap ticaret için kullanılan merkeziyetsiz bir protokol ve UNI ise kurum içi yönetişim tokeni. UNI bir ERC-20 tokeni, bu da çalışmak için Ethereum'a ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

ERC-20, esasen Ethereum ağının gücünden gelen güvenlik hususlarıyla birlikte sadece tokenler için bir kurallar dizisi tanımlar. Örneğin sıkışıklık, işlemleri gerçekleştirmek için gerekli gas fiyatını yükseltebilir, böylece tüm katılımcıları etkileyen gecikmelere ve anormal yükseklikte işlem ücretlerine yol açabilir.

Ayrıca akıllı sözleşmeler DeFi yatırımcılarının para kaybetmelerine yol açabilecek güvenlik sorunlarına sebep olabilir; hatta sonbahar 2020 itibarıyla siber korsanlar, ömürlerinin henüz başında olan DeFi'lerden milyonlarca dolar çalmayı başardı.

Uniswap (UNI) Nereden Alınır?

Uniswap protokolünün yönetişim tokeni UNI; önde gelen borsalar üzerindeki diğer kripto para birimleriyle, sabit değerli kripto paralarla (stablecoin) ve itibari para birimleriyle alınabilir, değiş tokuş için kullanılabilir.

Bu platformlar arasında Binance, OKEx ve Coinbase Pro gibi isimlerin yanı sıra tahmin edileceği üzere Uniswap'ın kendi protokolü de yer alıyor.