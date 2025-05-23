Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerinde seri başı olması için Union Saint Gilloise'in şampiyon olmaması gerekiyor. Union şampiyon oldu mu? Union Saint-Gilloise şampiyon olursa Fenerbahçe seri başı olamıyor mu?

UNİON SAİNT-GİLLOİSE ŞAMPİYON OLURSA FENERBAHÇE SERİ BAŞI OLAMIYOR MU?

enerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerinde seri başı olması için Union Saint Gilloise'in şampiyon olmaması gerekiyor. Belçika Ligi'nde heyecan son haftaya taşındı ve Union Saint Gilloise, bir sonraki maçını kazanırsa tam 90 sene sonra şampiyon olacak.

Union Saint Gilloise'in puanı Fenerbahçe'den az, ancak şampiyon olması durumunda doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Club Brugge, 3. Ön Eleme Turu'na düşecek. Club Brugge'ün UEFA kulüp puanı Fenerbahçe'den daha yüksek olduğu için, sarı-lacivertliler seri başı olamayacak.