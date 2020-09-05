UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı
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UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı

Dünyaca ünlü eski futbolcu Yaya Toure, UNICEF'in organize ettiği ve çocuklar yararına oynanacak maç öncesi kaldığı otelde düzenleyeceği parti için 19 hayat kadını çağırınca kadrodan çıkarıldı.

UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı
05.09.2020 17:18 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:43

Profesyonel futbolculuk kariyerinde Barcelona, Manchester City ve Monaco gibi dev takımlarda oynayan Yaya Toure, dikkat çeken bir olayla gündeme geldi. 37 yaşındaki deneyimli isim, UNICEF'in organize ettiği çocuklar yararına oynanacak maçtan önce kaldığı otele parti vermek için 19 hayat kadını çağırdı. Bu gelişmenin ardından Toure'nin faturası kesildi ve Fildişili oyuncu kadrodan çıkarıldı.

ORGANİZATÖRLER SİNİRLENDİ

TyC Sports'ta yer alan habere göre maçın organizatörleri ve Yaya Toure ile birlikte oynayacak olan diğer yıldızlar bu girişime sinirlendi. Yaşanan gerginliğin ardından Toure'nin otelden çıkışı yapıldı.

ESKİ FUTBOLCULARA FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Fildişili eski futbolcunun, bunun dışında maçta oynayacak efsane futbolcuların Whatsapp grubuna da cinsel içerikli görüntüler gönderdiği belirtildi.

TOURE İLE BİRLİKTE 3 OYUNCU DA VAR

Yaya Toure ile birlikte yaşanan bu olayda 3 oyuncunun daha olduğu belirtilirken, bu oyuncuların kim olduğu öğrenilemedi.

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