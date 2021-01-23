Ünal Karaman'lı Göztepe sahne alıyor
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Ünal Karaman'lı Göztepe sahne alıyor

23.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:47
Ünal Karaman'lı Göztepe sahne alıyor

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanıp çıkışa geçen Göztepe, yarın teknik direktör Ünal Karaman'la ilk maçına lider Beşiktaş karşısında çıkacak.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanıp çıkışa geçen Göztepe, yarın teknik direktör Ünal Karaman'la ilk maçına lider Beşiktaş karşısında çıkacak. Vodafone Park'ta Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 

Sarı-kırmızılılarda tedavisi sona eren Alpaslan görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Göztepe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman kariyerindeki 100'üncü Süper Lig maçına çıkacak. Sarı-kırmızılıların başında ilk kez sahada olacak deneyimli teknik adam, İstanbul deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi. Göztepe, Beşiktaş'a karşı son deplasman galibiyetini 2001-2002 sezonunda aldı. İnönü Stadı'nda 27 Nisan 2001 tarihinde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Göztepe, son 4 dış saha maçından ise puan alamadı. Beşiktaş'a 2002-2003 sezonunda 7-3'lük skorla mağlup olan İzmir temsilcisi, rakibine İstanbul'da 2017-18'de 5-1, 2018-19'da 1-0 ve 2019-20'de ise 3-1 yenildi. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında ise Beşiktaş'ı 26 Ocak 2020 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Çin'e transfer olan Brezilyalı Guilherme ve Altay'ın yolunu tutan Mossoro ile yolların resmen ayırdığını açıkladı. 

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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