Ünal Karaman: "Bizim için kıymetli bir puan"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kayserispor karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kayserispor karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Göztepe, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Bizim için kıymetli bir puan. Takımımız 2 haftadır istediğimiz sonuçları almıyor. Bugün de ilk yarıya bakıldığında bizim açımızdan hoş olmayan bir senaryo vardı. İkinci yarı daha derli toplu oynamaya ve pozisyon üretmeye çalışan takımımız beraberlik golünü de buldu. Teknik direktör değişiklikleri özellikle ilk haftalarda farklı motivasyon oluşturabilir. Bu istekli takıma karşı ikinci yarı oynadığımız oyun, attığımız gol ve girdiğimiz pozisyonlar bizi mutlu etti. Her şeye rağmen oyuncularımı aldıkları puan için tebrik ediyorum. Kayserispor'a da bundan sonra müsabakalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı