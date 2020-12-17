Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu
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Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu

17.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:17

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın İstanbul Boğazı'nda Hotel Les Ottomans olarak işletilen Muhsinzade Yalısı icradan satıldı. 430 milyon lira değer biçilen taşınmaz, Akbank'ın oldu.

Bir dönem Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı da yapan ünlü iş insanı Ünal Aysal, bir bankaya olan borçları nedeniyle icralık olmuştu. Aysal'ın Ortaköy'de bulunan Hotel Les Ottomans isimli 440 milyon lira değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı bugün İstanbul 10. İcra Dairesi'nde satıldı. Sözcü'de yer alan habere göre, 430 milyon liralık alacağına mahsuben Akbank'a devredilen gayrimenkul Aysal'ın eski eşi Ahu Aysal tarafından 55 milyon dolar harcanarak 2006 yılında otel olarak açılmıştı.

KAYYUM ATANMIŞTI

Ünal Aysal, Otel için 2019 yılında konkordato talep etmiş ve mahkemenin konkordato talebini kabul etmesi üzerine icra satışı da iptal edilerek, otele kayyum atanmıştı. Kayyumun atanmasıyla birlikte Ahu Aysal, Hotel Les Ottomans'tan ayrılmıştı.

Konkordato ilan etmek de Ünal Aysal'ı kurtaramamış, aralık ayından bu yana otelin defterlerini inceleyen yetkililer, otelin kazancının borçlarını karşılayamayacağına karar vermişti. Bu nedenle Hotel Les Ottomans'ın icradan satılmasına karar verilmişti.

4 KATTAN OLUŞUYOR

İstanbul Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme mahallesindeki Hotel Les Ottomans olarak işletilen Muhsinzade Yalısı'nın içinde 'Swiss Restaurant işletmesi, 'Şamdan Cafe ve Bar' işletmesi ve açık havuz bulunuyordu. 169 ada 18 sayılı parsel üzerinde kurulu 'Hotel Les Ottomans' 2 bodrum zemin kat ve 2 normal kattan oluşuyor.

Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu
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