Unai Emery Dördüncü kez Avrupa Ligi Şampiyonu!
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Unai Emery Dördüncü kez Avrupa Ligi Şampiyonu!

Dugout - Haberler | Spor

2020-21 Avrupa Ligi sezonu finalinde Unai Emery yönetimindeki Villarreal, Manchester United'ı penaltılarda mağlup ederek kupayı müzesine götüren tararf oldu. Daha önce üç kez Sevilla ile Avrupa Ligi kupasını kazanan Unai Emery, Villarreal ile kazandığı dördüncü kupayla turnuva tarihinde bu kupayı en fazla kazanan teknik adam oldu.

2020-21 Avrupa Ligi sezonu finalinde Unai Emery yönetimindeki Villarreal, Manchester United'ı penaltılarda mağlup ederek kupayı müzesine götüren tararf oldu. Daha önce üç kez Sevilla ile Avrupa Ligi kupasını kazanan Unai Emery, Villarreal ile kazandığı dördüncü kupayla turnuva tarihinde bu kupayı en fazla kazanan teknik adam oldu.

Unai Emery Dördüncü kez Avrupa Ligi Şampiyonu!

Kaynak: Dugout

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