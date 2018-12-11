Un Liberty Global'i Satın Alma Teklifine AB Soruşturması

Avrupa Birliği (AB), telekomünikasyon şirketi Vodafone'un, Liberty Global firmasının bazı varlıklarını 21,8 milyar dolara satın alma teklifine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, teklif edilen satın alma işleminin Çekya ve Almanya'da telekomünikasyon ve televizyon hizmetleri piyasalarında seçenekleri azaltabileceği ve rekabet konusunda kaygılara neden olduğu belirtildi.

Vodafone, mayısta, Liberty Global'in Çekya, Almanya, Macaristan ve Romanya'daki varlıklarını 21,8 milyar dolar karşılığında satın almayı teklif etmişti.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde komisyon birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.