Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi Adana'da un çuvalının içinde unların altına gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirdiADANA - Adana'da un çuvalının içinde unların altına gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirdi.

12.10.2019 10:08
Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Un çuvalında 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da un çuvalının içinde unların altına gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirdi

ADANA - Adana'da un çuvalının içinde unların altına gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolundaki uygulama noktasında şüphelenip bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajda S.B.'nin olduğu belirlenen un çuvalından polis şüphelendi. Polis çuvalları açıp unu döktüğüne içine gizlenmiş halde 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen S.B sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.