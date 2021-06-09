Umut Süleyman Altınpa, Mr. Olympia kampına girdi
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Umut Süleyman Altınpa, Mr. Olympia kampına girdi

Umut Süleyman Altınpa, Mr. Olympia kampına girdi
Haberler.com - Haberler | Spor

Umut Süleyman Altınpa, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun organizasyonu olan Mr. Olympia Amateur'de yarışacak.

Daha önce uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandıran Umut Süleyman Altınpa Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından düzenlenen Mr. Olympia Amateur'de yarışmak için ABD'de kampa girdi.

BİRİNCİLİK İPİNİ GÖĞÜSLEMEK İSTİYOR

6-10 Ekim'de Orlando'da gerçekleştirilecek yarışma için sıkı bir program oluşturan Altınpa, 5 aylık kampın sonunda birincilik ipini göğüslemek istiyor. Birincilik neticesinde elde edilecek IFFB Pro Card ile Mr. Olympia'da yarışma hakkı kazanılacak. Geçen yıl da aynı sahnede yarışan Altınpa 3'üncülük kazanmıştı.

"TÜRKİYE'YE BU GURURU YAŞATMAK İSTİYORUM"

Pandeminin vücut geliştirme sporuna etkisine değinen Altınpa, bu şartlar altına kazanılacak zaferin daha anlamlı olacağını söyledi. Altınpa "Pandemi koşulları altında Türkiye'den gelip burada yarışmak başlı başına zor bir iş. Bu zorlu koşullardan olumsuz etkilenmemek amacıyla Mr. Olympia'ya katılma hakkı elde etmek için erkenden kampa girdim. Burada tek parolam birincilik. Türkiye'ye bu gururu yaşatmak istiyorum" diye konuştu.

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