Umut Nayir yayınladığı mesajla Beşiktaş'a veda etti: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim

Beşiktaş'la yollarını ayıran Umut Nayir sosyal medyadan yaptığı paylaşımla siyah-beyazlılara veda etti. Deneyimli futbolcu yayınladığı mesajda, "Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatım veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim" ifadelrini kullandı.

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, takımdan ayrılan futbolcular da bir bir netleşiyor. Son olarak geçen sezonu Hajduk Split takımında kiralık olarak geçiren Umut Nayir, sosyal medyadan yayınladığı mesajla siyah-beyazlılara veda etti.

Umut Nayir, sosyal medyadan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"SİZLERİN DESTEĞİNİ VE SEVGİSİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Büyük Beşiktaş Camiası, bugün itibarıyla kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatım veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bir özel teşekkür de büyük Beşiktaş taraftarına, takımda olduğum dönemde ya da kiralık olarak farklı bir takımın formasını giydiğim dönemlerde de her zaman desteğini hissettiğim büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğini ve sevgisini asla unutmayacağım. Hoşça kalın.