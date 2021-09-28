Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık - Haberler Spor
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Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında mücadele veren Beşiktaş'ta yeni transfer Umut Meraş'a taraftarlar tepki gösterdi. Milli futbolcunun performansını yetersiz bulan taraftarlar, "Verilen paralara yazık" şeklinde yorumlarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'la karşılaşıyor. Yıldızlarından yoksun gittiği Hollanda'da birçok futbolcunu kullanamayan siyah-beyazlılarda, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Umut Meraş tepki çekti.

ANTONY'İ SAVUNMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Sezon başında takıma katılan Umut Meraş, Ajax karşısında gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Ajax'ın yıldızı Antony'i savunmakta oldukça zorlanan milli futbolcu, taraftarların tepkisini çekti.

Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık

Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık

Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık

Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık

Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık

Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık

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Ali Gülhan
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