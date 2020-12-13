Umut Bulut, Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan 3. oyuncu oldu

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında Süper Lig kariyerindeki 489. maçına çıkarak Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 3. futbolcu oldu.