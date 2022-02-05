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Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı

Ümraniyespor, son olarak Kocaelispor forması giyen tecrübeli santrfor Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

İSTANBUL (İHA) - Ümraniyespor, son olarak Kocaelispor forması giyen tecrübeli santrfor Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, bu kapsamda son olarak Kocaelispor'da top koşturan Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı. Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Fenerbahçe, Karagümrük, Başakşehir, Antalyaspor gibi takımlarda da görev alan 34 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor ile resmi sözleşmeyi imzaladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor, Spor Toto, İstanbul, Spor, Haber

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