Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı

İSTANBUL (İHA) - Ümraniyespor, son olarak Kocaelispor forması giyen tecrübeli santrfor Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, bu kapsamda son olarak Kocaelispor'da top koşturan Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı. Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Fenerbahçe, Karagümrük, Başakşehir, Antalyaspor gibi takımlarda da görev alan 34 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor ile resmi sözleşmeyi imzaladı. - İSTANBUL

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