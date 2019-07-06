Ümraniyespor'da transfer

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Kırşehir Belediyespor'dan Ali Han Tunçer'i transfer etti.

Ümraniyespor'da transfer

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Kırşehir Belediyespor'dan Ali Han Tunçer'i transfer etti.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, TFF 3. Lig temsilcisi Kırşehirspor Belediyespor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ali Han Tunçer, geçen sezon Kırşehir Belediyespor'la 16 maçta 6 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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