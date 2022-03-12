Süper Lig ve 1. lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bazı maçlat olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bu maçlardan birisi de Ümraniyespor - Altınordu oldu. Peki, Ümraniyespor - Altınordu maçı yok mu, ertelendi mi, neden ertelendi? Spor Toto 1. Lig Ümraniyespor - Altınordu maçı ne zamana ertelendi?

ÜMRANİYESPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Altınordu maçı normalde 12 Mart Cumartesi 2022 tarihinde yani bugün saat 13:30 'da oynanacaktı. Fakat ileriki bir tarihe ertelendi.

ÜMRANİYESPOR - ALTINORDU MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

Ümraniyespor - Altınordu maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Maç ileriki bir tarihte oynanacak.

ÜMRANİYESPOR - ALTINORDU MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

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