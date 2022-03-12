Ümraniyespor - Altınordu maçı yok mu, ertelendi mi, neden ertelendi? Spor Toto 1. Lig Ümraniyespor - Altınordu maçı ne zamana ertelendi?
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Spor Toto 1. Lig oynanan bazı maçlar ertelendi. Bu maçlardan birisi de Ümraniyespor - Altınordu oldu. Peki, Ümraniyespor - Altınordu maçı yok mu, ertelendi mi, neden ertelendi? Spor Toto 1. Lig Ümraniyespor - Altınordu maçı ne zamana ertelendi? Ümraniyespor - Altınordu maçı neden ertelendi? İşte detaylar...
Süper Lig ve 1. lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bazı maçlat olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bu maçlardan birisi de Ümraniyespor - Altınordu oldu. Peki, Ümraniyespor - Altınordu maçı yok mu, ertelendi mi, neden ertelendi? Spor Toto 1. Lig Ümraniyespor - Altınordu maçı ne zamana ertelendi?
Ümraniyespor - Altınordu maçı normalde 12 Mart Cumartesi 2022 tarihinde yani bugün saat 13:30 'da oynanacaktı. Fakat ileriki bir tarihe ertelendi.
Ümraniyespor - Altınordu maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Maç ileriki bir tarihte oynanacak.
Maç, İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022