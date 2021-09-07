Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu
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Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu

Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Ekonomi

Ümraniye'deki bir mağaza, hemen yakındaki bir mağazanın halı ve kilim fiyatlarını 50 TL'ye düşürmesi üzerine rekabete girişerek bin 200 ürünü 39.90 TL'den satışa çıkarınca izdiham oluştu. İzdiham, drone ile görüntülendi.

Ümraniye'deki bir halı mağazası müşteri çekebilmek için bugün öğle saatlerinde 50 TL'ye halı ve kilim satacağını duyurdu. Başka bir mağaza da aldığı kararla fiyatı 39.90 TL'ye düşürerek aynı saatte halı ve kilim satacağını açıkladı. Müşteriler kampanyanın başlangıç saatinden iki saat öncesinden mağazanın önüne yığılmaya başladı. Kalabalık her geçen dakika artarken, beklenen kamyonetlerin gelmesi ile izdiham görüldü.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Araç etrafını saran kalabalık nedeniyle ilerlemede güçlük çekerken yarım saat içerisinde bin 200 halı ve kilim araç içerisinden kapışılırken yine sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Kapalı kasa kamyonetin iki kapısında oluşan izdiham drone ile havadan da görüntülendi.

AVM CEO'SU: REKABET BÖYLE OLUR

AVM'nin CEO'su Yusuf Çetinkaya, Ümraniye'deki kampanyanın rakiplerinin kararı üzerine anlık geliştiğini belirterek, "Müşteriye hizmet, rekabet böyle olur" dedi.

İşte o ana ilişkin kareler;

Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu
Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu
Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
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Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu - Haberler Ekonomi
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