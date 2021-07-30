SPOR Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı
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SPOR Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladıNesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA, (DHA) -Türkiye Tekvando Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı.

SPOR Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, (DHA) -Türkiye Tekvando Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı. 70 ilden 566 kulüp ve 1762 sporcunun mücadele ettiği turnuva 2 Ağustos'ta sona erecek.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış törenine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yusuf Alperen Ayar, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan sporcular Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber katıldı.

METİN ŞAHİN: TÜRK TEKVANDOSU TARİHTEKİ YERİNİ KORUMAYA DEVAM ETMİŞTİR

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 2 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik eden Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 'Moralliyiz, sizlerin içerisinden çıkan, sizleri ve Türk tekvandosunu temsil eden Türk Milli Takımı, olimpiyatlarda 2 bronz madalya alarak tarihteki yerini korumaya devam etmiştir. Her başarının altında bir çaba yatar. Her başarının arkasında bir plan yatar, hiçbir şey tesadüfle olmaz. 2021'de gelinen noktada elhamdülillah 2000 yılından bu güne olimpik olmuş tekvando branşında 8 madalyaya ulaşmışız Türk milli takımı olarak. ve her gidilen olimpiyatlarda Allah'ın izniyle Türk tekvandosu madalya almayı başarmış bir federasyondur. 81 vilayet 300 ilçede yapılan çalışmalar, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun kararlı çabaları ve arka planda gelişen tekvandoda özellikle bölgelerde faaliyetlerimizde spor salonlarımızda görev yapan antrenör kardeşlerimizin çabasıyla ve kulüplerimiz desteğiyle bu başarılar alınmıştır' ifadelerini kullandı.

SPOR Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı
SPOR Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı
SPOR Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı
SPOR Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı
SPOR Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı
SPOR Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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