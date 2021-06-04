Ümit Özat: Rafael Benitez'in menajeri pazartesi günü İstanbul'da olacak
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Ümit Özat: Rafael Benitez'in menajeri pazartesi günü İstanbul'da olacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, sosyal medya hesabından İspanyol hoca Rafael Benitez'in menajerinin pazartesi günü İstanbul'da olacağı bilgisini paylaştı. Benitez iddiasını ilk ortaya atan isim olan Özat, "Yüzde 99.9 Benitez Fenerbahçe'nin başına geçecek" paylaşımı yapmıştı. Son verdiği bilgiyle bu iddiayı bir adım daha ileri taşıdı.

Sarı-Lacivertliler'in başına Benitez'in geçeceğini iddia eden Ümit Özat, bu konuyu bir adım daha ileriye taşıdı. Özat, "Yüzde 99.9 Benitez Fenerbahçe'nin başına geçecek" paylaşımı yapmıştı. Özat son olarak Benitez'in menajerinin İstanbul'a geleceğini öne sürdü.

Ümit Özat: Rafael Benitez'in menajeri pazartesi günü İstanbul'da olacak

"PAZARTESİ GELİYOR"

Özat yaptığı paylaşımda, "Öğrendiğim kadarıyla Benitez'in menajeri pazartesi günü İstanbul'a geliyor" bilgisini verdi. Dün gece ise eski kaptan, "Yarın çok önemli açıklamalar yapacağım" sözleriyle bugünü işaret etmişti. Özat'ın Benitez dışında başka bir konu açıklayıp açıklamayacağı merak konusu oldu.

Ümit Özat: Rafael Benitez'in menajeri pazartesi günü İstanbul'da olacak
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Ümit Özat: Rafael Benitez'in menajeri pazartesi günü İstanbul'da olacak - Haberler Spor
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