Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması da giyen ve şimdilerde kariyerine teknik direktör olarak devam eden Ümit Özat, sarı lacivertlilerin 'Galatasaray'ı yenelim de ligde şampiyon olmasak da olur' düşüncesini bırakması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek'te Celik Zenica'yı çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, Fotomaç gazetesinin Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Ümit Özat, Galatasaray'ın kulüp yapısının diğer kulüplere örnek olması gerektiğini belirterek, "Galatasaray'ı yenelim de ligde şampiyon olmasak da olur' düşüncelerini bırakmamız lazım. Sen 96'da Galatasaray'ı 4-0 yendin ama Galatasaray gitti şampiyon oldu, keşke yenemeseydin de sen şampiyon olsaydın." diye konuştu.

İşte Ümit Özat'ın açıklamalarından satır başları;

"GALATASARAY'IN YAPISI ÖRNEK OLMALI"

"Galatasaray'ın kulüp yapısı herkese örnek olmalı, hocasının arkasında sürekli oluyorlar. Fatih Hoca'dan sonra Lucescu geldiğinde şampiyon olamadı ama hocanın arkasında durdu ve başarılı oldu.

Fenerbahçe'de oynarken 3 asist yaptığım maçta bile maçtan sonra çıkıp 'Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı' var dediler. Zaten çirkin bir adamım ama sarışın olsaydım, küpe taksaydım Fenerbahçe'nin Maldini'si olurdum.

"KEŞKE GALATASARAY'I YENEMESEYDİN"

'Galatasaray'ı yenelim de ligde şampiyon olmasak da olur' düşüncelerini bırakmamız lazım. Sen 96'da Galatasaray'ı 4-0 yendin ama Galatasaray gitti şampiyon oldu, keşke yenemeseydin de sen şampiyon olsaydın.

"O KADAR STOPER ALDIN HALA JAILSON OYNUYOR"

Fenerbahçe'nin bir sportif aklı olması gerekiyor, o kadar stoper aldın ama hala Jailson oynuyor. 32 yaşında gönderdiğin Emre'yi 36 yaşında futbolcu olarak geri alıyorsun. Sportif akıl olarak yararlanabilirsiniz ve Emre şu yaşında Fenerbahçe'nin en iyisi ise sorgulamak gerek.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZSA ALİ KOÇ ALDIĞI OYUN YARISINI ALAMAZ"

Fenerbahçe'de şu an satılacak, değerli oyuncular bile Aziz Yıldırım'ın döneminde satın alınmış oyuncular.

Fenerbahçe'nin forması zaten 2 puan, 1 puan da oyuncu alamıyorsa zaten bıraksın gitsin. Fenerbahçe 2 puan ortalaması ile oynayamıyorsa takımda bir problem var."

Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyon olamazsa Ali Koç aldığı oyun yarısını bile alamaz..."