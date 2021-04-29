Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek
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Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Sarı-Lacivertliler'in Alanya'daki değişikliklerine üstü kapalı bir gönderme yaptı. Ümit Özat, "90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye..." paylaşımı yaptı. Özat, bu paylaşımında maçın bitimine iki dakika kala Tisserand ve Novak'ı oyuna süren Belözoğlu'nun tercihini eleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda Özat, Emre Belözoğlu'nun FETÖ aleyhine açıklamama yapamamasını eleştirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile aralarındaki bağ kopan Ümit Özat, Sarı-Lacivertli takımın maçı oynanırken dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özat, maçın bitimine iki dakika kala Tisserand ve Novak'ın oyuna alan Emre Belözoğlu'nu üstü kapalı şekilde eleştirdi.

Ümit Özat, Emre Belözoğlu'nun peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışması yaşayan ikilinin gerilimini şimdi de 'Osasuna' göndermesi yükseltecek

GRANADA'YI ÖRNEK VERMEK İSTEMİŞTİ

Tisserand ve Novak'ın alınmasına yönelik Özat, "90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye..." paylaşımını yaptı. O esnada İspanya La Liga'da Barcelona, evinde Granada'ya 2-1 mağlup oluyordu. Granada maçın son anlarında hücumdan oyuncu alıp, savunmacı dahil etti ve maçı kazandı.

Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek
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