Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Sarı-Lacivertliler'in Alanya'daki değişikliklerine üstü kapalı bir gönderme yaptı. Ümit Özat, "90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye..." paylaşımı yaptı. Özat, bu paylaşımında maçın bitimine iki dakika kala Tisserand ve Novak'ı oyuna süren Belözoğlu'nun tercihini eleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda Özat, Emre Belözoğlu'nun FETÖ aleyhine açıklamama yapamamasını eleştirmişti.