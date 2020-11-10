Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz"

10.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:00

Son dakika gelişmesine göre - Tolunay Kafkas: "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz" 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında Avusturya ve Kosova ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör Tolunay Kafkas, yaptığı açıklamada, "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek...

- Tolunay Kafkas: "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz"

SAMSUN - 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında Avusturya ve Kosova ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör Tolunay Kafkas, yaptığı açıklamada, "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler, bu kapsamda Samsunspor Futbol Akademisi'nde bir antrenman yaptı. Avusturya maçı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Avrupa Şampiyonası'nın son 2 maçını Avusturya ve Kosova ile oynayacağız. İddiamız kalmamasına rağmen bizim için prestij için önemli maçlar. 2 maçı da kazanmak istiyoruz. Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz. Bugün çift antrenman, yarın tek antrenman yapacağız. Perşembe akşamı stratejik antrenman yapıp cuma günü maça hazır olacağız. Altını çizerek söylüyorum, kendi insanımıza kendi oyuncumuza güveniyorum. Onların potansiyeline inanıyorum. Türk antrenörlüğüne inanıyorum. Birtakım sorunları aştığımız zaman ülke futbolunun daha iyi yerlere gideceğini umut ediyorum" diye konuştu.

İlker Karakaş: "İngiltere maçında şanssızlıklar yaşadık"

Ümit Milli Takım oyuncularından İlker Karakaş ise, hazırlıkların çok iyi bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Gruptaki son 2 maçımızı da kazanıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Antrenmanımız yoğun geçiyor. Herkes çok mutlu burada, bir aile ortamı var. 99 ve 98 neslinin son kampı elimizden geldiğince arkadaşlarımız ile vakit geçirip grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Tolunay hocayla beraber artan bir performansımız vardı. İngiltere maçında şanssızlıklar yaşadık. 2-1 mağlup olduk ama maçın hakkı bu değildi. İnşallah son 2 maçımızda galip geleceğiz" şeklinde konuştu.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 13 Kasım'da Avusturya, 17 Kasım'da da Kosova ile oynayacak. Karşılaşmalar Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak.

Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

İlgili Haberler

Tolunay Kafkas: 'Bu forma benim için özel'
Tolunay Kafkas: "Bu forma benim için özel"
Son Dakika | Papy Djilobodji: '3 puanı kazanan taraf olmak istiyoruz'
Son Dakika | Papy Djilobodji: "3 puanı kazanan taraf olmak istiyoruz"
Ertuğrul Sağlam: 'Geleceğe biraz daha umutla bakmak istiyoruz'
Ertuğrul Sağlam: "Geleceğe biraz daha umutla bakmak istiyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Coşkun Göğen Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Nacer Chadli Mehmet Topal Ali Şansalan Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Tolunay Kafkas: "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz" - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:00:44. #1.15#
title