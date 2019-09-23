Ümit milli judocular dünya şampiyonası'na hazır

23.09.2019 13:41

Kazakistan'ın Almatı kentinde 25-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Ümit Milli takım 8 kadın ve 5 erkek judocu ile madalya mücadelesi verecek.

Ümit Milli kadın ve erkek judocular Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Kadın milliler Ankara'da, erkekler ise Kırgızistan'ın Bişkek kentinde hazırlıklarını yaptı. Kazakistan'ın Almatı kentinde 25-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ferdi ve takımlar şampiyonasında Türkiye'yi 8 kadın ve 5 erkekten oluşan milli takım temsil edecek. 64 ülkeden 211'i kadın, 265'i erkek judocu, Baluan Shlok Spor Salonu'ndaki şampiyonada madalya için tatamide mücadele edecek.

Ümitler Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak milli judocular ve müsabaka programı şöyle:

25 Eylül Çarşamba

Kadınlar: 40 kg'de: Müberra Güneş, 44 kg'de: Merve Azak ve Hanife Özcan; Erkekler: 55 kg'de: Berat Bahadır.

26 Eylül Perşembe

Kadınlar: 48 kg'de: Buketnur Karabulut; Erkekler: 60 kg'de: Muhammed Ali Demirel ve Talha Büyükeser.

27 Eylül Cuma

Kadınlar: 57 kg'de: Özlem Yıldız, 63 kg'de: Ayten MedihaYeksan ve Habibe Afyonlu; Erkekler: 73 kg'de: Musa Şimşek.

28 Eylül Cumartesi

Kadınlar: +70 kg'de: Hilal Öztürk; Erkekler: +90 kg'de: Münir Ertuğ.

29 Eylül Pazar

Karma takımlar müsabakaları

Kaynak: DHA